Camper en automne, c’est avantageux

Quand les feuilles commencent à rougir et à tomber des arbres, plusieurs amateurs de camping ferment les livres et disent au revoir à leur véhicule récréatif jusqu’au printemps prochain. Grave erreur!

L’automne, c’est le moment idéal pour faire étirer le plaisir et profiter des dernières semaines qui nous restent avant l’arrivée de la neige. Voici quatre raisons qui vous convaincront de reporter la fin de votre saison de camping!

Températures clémentes

Finies, les canicules! Les températures automnales sont beaucoup plus clémentes et vous permettent de faire des activités physiques et des randonnées en montagne sans risquer un coup de chaleur toutes les quinze minutes.

Suffit de bien vous habiller pour passer au travers des nuits un peu plus froides, et le tour est joué!

Prix à la baisse

Après la fin de semaine de la fête du Travail, beaucoup de sites de camping passent en mode «hors-saison» et réduisent leurs prix. C’est le temps d’en profiter!

Campings moins achalandés

Non seulement les espaces de camping vous coûteront-ils moins cher, mais ils seront plus paisibles. Durant les grosses fins de semaine d’été, les campings sont si peuplés qu’on peut parfois avoir de la difficulté à y trouver un peu de calme. En automne, c’est pas mal plus tranquille, et c’est parfait comme ça.

Paysages à couper le souffle

Les paysages québécois sont spectaculaires à longueur d’année, mais ils ont un petit quelque chose de spécial en automne. Quoi de mieux qu’une randonnée en montagne dans des forêts aux arbres multicolores?

C’est encore le temps!