Ce Westfalia à vendre vous mènera littéralement partout

Le fun d’un roadtrip, c’est d’aller où tu veux, quand tu veux. Et ça, ce Westfalia te le permet.

Ce n’est pas un banal Vanagon transformé en campeur, c’est un Vanagon Syncro. C’est-à-dire qu’il a quatre roues motrices.

Non, il n’est pas plus rapide qu’un Vanagon régulier, vous êtes prévenus. Mais il ne vous laissera jamais tomber. Sur la glace, la neige, la boue, le sable ou n’importe quelle autre surface, il saura se débrouiller.

Volkswagen Vanagon Syncro Westfalia 1987 Bringatrailer.com

Évidemment, on retrouve le même équipement qui a rendu légendaire le Westfalia : four, réfrigérateur, lit, évier, toit dépliant, etc.

En position arrière, on retrouve le quatre cylindres à plat de 2,1 L jumelé à une transmission manuelle à cinq rapports.

Mis à l’enchère sur le site Bringatrailer.com, ce Westfalia Syncro a tout d’une perle rare. En plus d’avoir le système à quatre roues motrices fortement recherché, son compteur n’affiche que 89 000 miles, soit l’équivalent de 143 000 kilomètres. Pour un véhicule d’exactement trente ans dont le but premier est de partir à l’aventure, c’est très peu.

Volkswagen Vanagon Syncro Westfalia 1987 Bringatrailer.com

Au moment d’écrire ces quelques lignes, la plus haute mise est de 8500$. Il reste encore six jours à l’encan. Si l’enchère se terminait à ce prix, ce serait plus qu’une aubaine!

Sur eBay, il s’est récemment vendu un Vanagon Syncro, dans une condition a priori similaire, pour l’impressionnante somme de 50 000 / USD, soit près de 63 000$ CAN.

Pour un véhicule lent et terriblement peu fiable, c’est beaucoup de sous. Mais quand on réalise que le monde est à notre portée, on a un peu tendance à tout relativiser.

À lire aussi: 12 Westfalia québécois pour souligner la fin de l’été