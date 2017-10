Cette paire de jeans vous donnera une craque de plombier permanente

2017 marque définitivement l’émergence de tendances weirds et loufoques. ASOS le prouve encore une fois en lançant une paire de mom jean qui a tout pour plaire au premier abord, mais qui est très surprenante lorsqu’on doit dévoiler l’arrière.



Qui n’a jamais rêvé d’avoir une craque de plombier assumée? Pas nous en tout cas. Dans le rayon de pièces de vêtements vraiment inutiles, ce pantalon remporte la première place.

De l’avant, ce jean taille haute à coupe droite a tout ce qu’on recherche cette saison, mais ça se gâte lorsqu’on doit se retourner et faire face à une fausse craque de fesses qui nous saute immédiatement aux yeux.

Une chose est certaine, lorsqu’on devra se pencher pour aller récupérer notre lunch à l’étage du bas du frigo au travail, on ne se demandera plus jamais si notre craque de fesses est en évidence. On devra l’assumer en tout temps!



Pour celles qui aimeraient faire réagir ses collègues, ce mom jean à dos ouvert est l’item qu’il vous faut. Pour les intéressées, il se détaille 60$ US.