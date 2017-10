Cinquième victoire pour les Remparts

HALIFAX | Philippe Boucher exhortait, avant le départ vers les Maritimes, son vétéran Jesse Sutton à lui en donner plus. Sutton a trouvé la bonne manière de faire parler de lui, vendredi soir, inscrivant le but décisif en prolongation contre les Mooseheads de Halifax, menant les Remparts à un gain de 3-2 au Scotiabank Centre pour demeurer invaincus.



Ce n’était certes pas parfait, mais les Québécois ont ainsi pu amorcer leur éreintant périple dans les Maritimes de trois parties en moins de 48 heures du bon pied. Il s’agit d’une cinquième victoire en autant de sorties cette saison pour les hommes de Philippe Boucher.



Sutton a percé une brèche en se servant de sa vitesse avant de surprendre le gardien Blade Mann-Dixon d’un vif tir à sa droite pour jouer les héros devant 7005 spectateurs entassés dans les gradins. Force est d’admettre que l’entraîneur a eu la main heureuse en le désignant sur la glace même s’il s’était fait plutôt invisible jusque-là.



«Jesse, c’est un gars de feeling. Il avait été bon à trois contre trois l’an passé et c’est le même genre de but qu’il avait marqué qu’il a réussi. On avait une couple de gars qui avaient de la misère et on a décidé de lui donner cette opportunité. C’est le fun pour les gars de demeurer invaincus», a lancé le pilote des Diables rouges.



«Je me suis servi de ma vitesse et de mes habiletés. C’est plaisant de gagner, mais on a encore deux gros matchs dans cette fin de semaine et il faut s’assurer de continuer. On a eu un bon départ, puis on est tombés à plat. On s’est regroupés avant la troisième et on est revenus en force», a émis le Terre-Neuvien pour qu’il s’agissait d’un premier point cette saison.



Caractère

Par deux fois, les visiteurs sont revenus de l’arrière, créant l’égalité la plus importante à 14:47 du troisième tiers par l’entremise de Louis-Filip Côté.

Les Mooseheads se sont butés à Dereck Baribeau qui a offert une autre solide prestation entre ses poteaux. Le grand portier a bloqué 31 des 33 rondelles auxquelles il a fait face, sauvant notamment les meubles quand les Orignaux étourdissaient leurs rivaux en deuxième.

«C’est toute une machine de hockey. Quand ils se sont mis à jouer à deux trios, c’est devenu plus compliqué. Baribeau a fait les arrêts clés. Ce fut un effort d’équipe et c’est l’acharnement et le travail qui a nous permis de gagner», a mentionné Boucher, peu satisfait cependant du boulot de ses ouailles sur le jeu de puissance (0 en 6).

En décoinçant le pointage, le Tchèque Filip Zadina a ajouté un 9e point à sa fiche en six parties

En vitesse

Comme prévu, les avants Anthony Wojcik et Thomas Caron, ainsi que les défenseurs Gabriel Villeneuve et Christian Huntley (suspension) ont regardé l’action des gradins chez les Remparts. L’équipe a mis le cap vers Charlottetown immédiatement après le match en prévision du duel de ce soir face aux Islanders.