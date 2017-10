Cire Trump

C’est dans les montagnes himalayennes qu’on est allé chercher des poils de yack afin de reproduire au mieux le toupet de Donald Trump. Quand Barack a laissé sa place à Donald à Washington, il s’est produit exactement la même chose avec un décalage d’environ six heures au Musée de statues de cire de Madame Tussauds à Londres. Complet bleu, chemise blanche et cravate rouge et les artistes n’ont pas eu trop de problèmes à reproduire la grosse face du nouveau président. Toutefois, le casque capillaire a demandé de la recherche. Le yack est une sorte de bœuf cornu des montagnes que l’on croise souvent avec des vaches. Son poil est extrêmement rigide et peut aussi servir à confectionner des tapis ou des cordes.