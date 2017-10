Conseil d’une jeune maman à une autre

J’ai apprécié les commentaires de « Une autre maman qui s’est retrouvée ». Comme elle après mon accouchement, je me suis retrouvée sans énergie, et surtout d’une impatience rare avec mon fils qui hurlait sa vie. Comme son pédiatre ne décelait aucun problème d’ordre physiologique, que je n’en pouvais plus même si j’aimais mon enfant plus que tout, j’ai décidé avec mon conjoint d’aller chercher de l’aide domestique pour m’assister. Ce fut miraculeux. La personne que nous avons trouvée était aussi parfaite dans les soins à donner au petit que pour la vie domestique. Ce fut pénalisant financièrement mais tellement soulageant sur les autres plans. Ça m’a surtout permis de reprendre mon travail professionnel sans priver mon enfant de l’essentiel, soit d’une mère empathique en tout temps.

Mère soulagée et heureuse

La venue d’un enfant occasionne un énorme bouleversement dans la vie d’un couple. Comme les façons contemporaines de la concevoir cette vie à deux varient quasiment d’un couple à l’autre, il faut prendre le temps de chercher la bonne solution pour son propre couple. Soit celle qui favorisera le bien-être premier de l’enfant, sans peser trop lourd sur l’équilibre des parents.