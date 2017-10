Dévoilement des Duchesses du Carnaval

Les sept Duchesses du Carnaval de Québec 2018 ont été dévoilées à Laurier Québec. Au cours des prochaines semaines, elles multiplieront les présences à différents événements et apporteront leur contribution à la cause qu’elles ont épousée et à la vente de la traditionnelle Bougie du Carnaval en plus de représenter Québec à différents événements sur les scènes provinciale, nationale et internationale. La qualité de leur parcours jusqu’à la tenue du Carnaval déterminera laquelle, parmi les nommées, sera couronnée Reine du Carnaval.

Les Duchesses 2018:

Jeanne Cinq

18 ans, étudiante en sciences de la nature

Duchesse de Beauport

Samantha-Kim Cantin

22 ans, étudiante en communication publique

Duchesse de Charlesbourg

Marie Turcotte

23 ans, étudiante en administration des affaires et agente en assurance de dommages

Duchesse de La Cité-Limoilou

Vanessa Tremblay

27 ans, ambulancière paramédicale

Duchesse de La Haute-Saint-Charles

Dominique Doucette

22 ans, spécialiste en recrutement

Duchesse de Lévis

Marilyn Bariault

25 ans, conseillère en sécurité financière et représentante en épargne collective

Duchesse des Rivières

Marie-Ève Sévigny

20 ans, étudiante en droit

Duchesse de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge

► Le concours des Duchesses a vu le jour en 1955. Leur présence participe au rayonnement du Carnaval à travers la province et à l’échelle nationale et internationale. Leur expérience les permet d’acquérir une expérience de marketing, de communications, de relations publiques en plus de contribuer à une campagne de financement.