DROLET, Hélène



Je suis Hélène Drolet.Ma vie a débuté en me promenant entre l'Abitibi et le Témiscamingue. Mes parents: Gillienne Gauthier et feu Julien Drolet; mes frères : Yves Drolet (Annie Léger) et Serge Drolet ainsi que cinq précieux neveux). Sur le bord d'un beau lac, au nord de Québec, j'ai eu un "Partner" hors pair : Michel Proulx, le père de mes enfants. Puis, les deux plus merveilleuses filles qui ont partagé ma vie : Chloé Proulx et Maggie Proulx (Étienne Beauchamp). Ensuite, le destin m'a fait le don d'un amoureux plus qu'extraordinaire: Sylvain Prince, ses enfants: Andrée-Ann Prince (Raphaël Daigneault), Lisa-Marie Audet-Prince (Benoît D'Amour), Philippe Audet-Prince. À cela s'est ajoutée une belle-famille de Prince parfaite. Puis, une petite Léonie est venue combler mon cœur de mamie. Malheureusement, le cancer s'est invité. Mais, soyez rassurés, mon cœur, quant à lui, est resté combler d'amour. La famille vous accueillera pour les condoléances, en présence des cendres à la :, de 9 h à 14 h.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un temps d'arrêt avec vos amis et votre famille.