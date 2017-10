Ellie Black heureuse de l’argent

La Canadienne Ellie Black n’était pas trop déçue d’avoir raté la chance d’être couronnée championne mondiale par la marge d’un dixième de point seulement.

« Je préfère me dire que je suis très heureuse d’avoir pu remporter la médaille d’argent et que plusieurs athlètes aimeraient se retrouver dans ma position, a-t-elle commenté dans la zone mixte. Les erreurs font partie du sport et j’en ai commis à la poutre. En gymnastique, ça se décide souvent par des dixièmes de point.

« Je n’ai pas regardé le tableau d’affichage au moment d’attaquer la quatrième et dernière routine, soit les exercices au sol. Je n’aime pas faire cela. Je préfère me dire que je dois toujours pousser à fond à chaque routine. Je voulais offrir le meilleur spectacle possible à cette immense foule qui n’a jamais cessé de m’encourager. »

Une première

Black, qui avait fini cinquième au concours multiple aux Jeux olympiques de Rio, est devenue la première gymnaste du Canada à remporter une médaille aux championnats du monde depuis 2006.

« Je crois que cela aura des effets très positifs pour les jeunes membres de l’équipe, comme Brooklyn Moors qui a très bien réussi cette semaine à sa première participation aux Mondiaux à l’âge de 16 ans. J’espère aussi que mon bon résultat servira de stimulant à tous les athlètes canadiens en vue des finales aux engins samedi et dimanche. »