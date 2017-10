Entrevue à Denis Lévesque: Denise Filiatrault rejette en bloc les propos de Dodo

MONTRÉAL – La comédienne et metteure en scène Denise Filiatrault a rejeté en bloc les propos de Dominique Michel vendredi soir à l’émission de Denis Lévesque. Cette dernière accusait récemment son ancienne complice d'avoir dit qu'elle «faisait semblant d’avoir un cancer».

«C’est épouvantable. C'est même drôle. Tu ne peux pas dire à quelqu’un qu’elle fait semblant d’avoir un cancer. Accordez-moi un peu d’intelligence», a déclaré Mme Filiatrault.

Dominique Michel avait fait cette déclaration à l’émission «Conversation secrète» animée par Paul Arcand, dimanche dernier, à TVA.

En 2010, celle que tout le monde surnomme affectueusement «Dodo» a souffert d’un cancer colorectal.

«Je ne pense pas que (l’organisme) a pris quelqu’un qui n’avait pas de cancer. Elle doit se mélanger avec quelque chose d’autre», a ajouté Mme Filiatrault en parlant de Dominique Michel, qui s’implique par ailleurs activement dans la campagne de financement pour doter l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont, dans l’est de Montréal, d’un Centre intégré de cancérologie.

«On n’est pas des amies»

Pour beaucoup de Québécois, «Dodo» et Denise Filiatrault, qui ont partagé l’écran dans la série «Moi et l’autre», sont de grandes amies. Mme Filiatrault a pourtant affirmé que les deux vedettes sont très différentes.

«On n’a jamais été amies. On a travaillé ensemble. On était des camarades de travail. Dominique est une femme extraordinaire. C’est la plus grande comique que le Canada n’a jamais eue. Elle n’est pas prête d’être remplacée parce qu’elle était extraordinaire, mais on est tellement différentes», a-t-elle dit.

Denise Filiatrault était à l’émission de Denis Lévesque pour présenter son autobiographie, «Quand t’es née pour un p’tit pain».