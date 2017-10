Équipe Labeaume promet une maison des sciences dans le Vieux-Québec

Une maison des sciences à l’intérieur des anciennes écuries des Ursulines dans le Vieux-Québec verra le jour si Régis Labeaume est réélu.

Il s’agit d’un vieux rêve du maire sortant Régis Labeaume. Il veut doter depuis de nombreuses années la ville d’une maison des sciences afin que les jeunes puissent avoir accès à des démonstrations. Ce lieu prendrait forme dans les anciennes écuries des Ursulines dans le Vieux-Québec et pourrait faire partie de l’itinéraire des sorties de groupe scolaire, croit le candidat.

«Je suis entêté et je peux vous dire que ça va se réaliser. Le loisir scientifique est aussi important que bien d’autres loisirs. Je sais que les parents souhaitent ça. Si ça peut faire augmenter l’intérêt aux sciences et aux inscriptions dans des matières scientifiques, on aura gagné.»

Financement mixte

Les anciennes écuries seront rénovées aux frais des sœurs des Ursulines, dit-il. M. Labeaume affirme qu’un mécène, ne voulant pas d’exposition publique, est également derrière le projet. Il compte également faire appel aux entreprises technologiques de la région afin de financer et animer l’endroit. «Je peux vous dire que les entreprises de Québec ont besoin de ça et elles vont investir là-dedans», a indiqué celui qui sollicite un quatrième mandat à la mairie.

«On investit, la Ville, des sommes importantes dans des équipements de sport et de loisir, c’est normal. Ça fait partie de notre mission. Et, on pense que le loisir scientifique fait partie de notre mission aussi», a-t-il mentionné. «Fournir un lieu pour les jeunes, leurs parents et les enseignants, c’est ce dont on a besoin à Québec».

De son côté, la Ville paiera le loyer. Puis, M. Labeaume assure que les deux autres paliers de gouvernement embarqueront dans ce projet. «Il y a des programmes au fédéral pour le loisir scientifique», a-t-il affirmé. Le ministre de la Capitale nationale François Blais a également été mis au courant du projet. «Je travaille là-dessus depuis 3 ou 4 ans», a dit M. Labeaume.

Une institution d’enseignement serait d’ailleurs prête à gérer le projet, mais le maire sortant s’est gardé une petite gêne d’informer les journalistes de qui il s’agissait.