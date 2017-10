Faute d’adversaire, 10 conseillers de l’équipe de Lehouillier sont déjà élus

Le parti de Gilles Lehouillier, Lévis Force 10, est déjà assuré d’obtenir la majorité des sièges à l’hôtel de ville. Faute d’adversaire, pas moins de dix conseillers sur quinze ont déjà été élus par acclamation vendredi en fin de journée.



Partout au Québec, les candidats intéressés avaient jusqu’à 16h30, vendredi, pour se manifester et déposer leur bulletin de candidature au président d’élection désigné dans leur municipalité.



À Lévis, la faiblesse de l’opposition s’est confirmée de façon spectaculaire. Les deux tiers des candidats du parti du maire sortant peuvent déjà célébrer leur victoire et n’auront pas à patienter jusqu’au 5 novembre. Des courses auront lieu dans cinq districts seulement, en plus de la mairie.



Les conseilllers Réjean Lamontagne, Guy Dumoulin, Brigitte Duchesneau, Serge Côté, Fleur Paradi, Ann Jeffrey, Michel Turner et Clément Genest – qui s’est joint à l’équipe du maire cette année après avoir siégé comme indépendant – ont été réélus. L’ex-présidente de la Chambre de commerce de Lévis, Karine Laflamme, entre également à l’hôtel de ville par la grande porte en compagnie de Steve Dorval, tous deux élus sans opposition.



En fin d’après-midi, M. Lehouillier a obtenu la confirmation qu’il n’affronterait qu’un seul adversaire, l’indépendant André Voyer. Le parti Renouveau Lévis présente des candidats dans quelques districts mais n’a opposé aucun adversaire au maire sortant.



Six candidats à la mairie à Québec



Sur la rive-nord, six candidats s’affronteront à la mairie de la Ville de Québec. Le maire sortant Régis Labeaume, qui est en poste depuis 10 ans, est opposé à Jean-François Gosselin (Québec 21), Anne Guérette (Démocratie Québec), Nicolas Lavigne-Lefebvre (Option Capitale-Nationale), Daniel Brisson (Alliance citoyenne de Québec) et à l’indépendant Daniel Brisson.



La liste officielle, rendue publique en fin de journée, comprend également 97 candidats qui s’affronteront dans l’un ou l’autre des 21 districts de la Vieille Capitale.



À L’Ancienne-Lorette, comme prévu, le maire sortant Émile Loranger affronte William W. Fortin, le fils d’Alain Fortin qui s’était lui aussi présenté à la mairie quatre ans plus tôt. Personne d’autre ne s’est manifesté avant l’heure de tombée. Même scénario à Saint-Augustin-de-Desmaures, où le maire sortant Sylvain Juneau n’aura qu’un seul adversaire, l’indépendant Martin Corbeil.