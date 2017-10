G7: les participants atterriront à Bagotville

C'est en passant par le Saguenay que les chefs d'État du G7 se rendront dans Charlevoix, en juin prochain.

En effet, les Donald Trump, Emmanuel Macron et compagnie atterriront à Bagotville. La base militaire planche depuis plusieurs mois sur le plan de sécurité qui sera déployé.

Les chefs d'État ne devraient passer qu'une très courte période de temps à Bagotville, avant de mettre le cap sur Charlevoix par avion.

Une partie des délégations sera transportée par avion sécurisé, mais le nombre important de participants impliquera également plusieurs déplacements routiers.

Tout le volet sécurité relèvera du Canada, ce qui signifie que les militaires, la GRC, la Sûreté du Québec et même la police de Saguenay seront mis à contribution.

Le plan de travail pourrait toutefois être modifié d'ici la tenue du G7, en juin 2018.

La présence d'Air Force One à Bagotville, malgré le poids et la taille de l'appareil, ne cause aucun problème à la base militaire. Le seul ajustement qui pourrait être apporté concerne le système de communication.