Georges St-Pierre est prêt pour Michael Bisping

Georges St-Pierre et son prochain adversaire Michael Bisping se sont retrouvés à Las Vegas, vendredi, dans le cadre d’une conférence de presse en vue de leur duel prévu pour le 4 novembre, au Madison Square Garden de New York.

Lorsqu’il grimpera dans l’octogone, le Québécois mettra fin à une pause de près de quatre ans des arts martiaux mixtes. Il ne semble toutefois pas inquiet de pouvoir sortir vainqueur de ce duel et du même coup mettre la main sur le titre de champion du monde des poids moyens.

«Lorsque j’ai pris ma pause, je ne savais pas ce que j’allais faire, mais ça fait du bien d’être de retour. J’étais toujours en forme, mais là, je suis en forme pour me battre», a mentionné l’ancien champion des poids mi-moyens.

«L’eau est mouillée, le feu brûle et le 4 novembre je vais battre Michael Bisping», a rajouté le combattant de 36 ans.

Récemment, St-Pierre a fait plusieurs apparitions avec le réputé entraîneur de boxe Freddie Roach. Bisping ne semble toutefois pas inquiet que son adversaire soit meilleur que lui en boxe, le soir du combat.

«Je ne sais pas pourquoi tu as engagé un des meilleurs entraîneurs de boxe au monde, ça ne sert à rien, a lancé Bisping. Il pense aussi qu’il peut m’amener au sol. Il y a 12 ans on s’est entraîné ensemble et il était dominant, mais ça fait longtemps.»