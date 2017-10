EXCLUSIF | David Heurtel a ignoré l’avis du BAPE en choisissant un mode de nomination qui lui donne les coudées franches pour nommer les dirigeants du chien de garde environnemental.



Selon des documents consultés par Le Journal et obtenus par Greenpeace, le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE) a recommandé au ministre de mettre en place un comité totalement indépendant du politique pour sélectionner les futurs membres de l’organisme.



On y propose la création d’un comité formé du président du BAPE, d’un représentant du public désigné par lui et d’un retraité de la fonction publique.



Québec a rejeté du revers de la main ces conseils et a fait adopter un règlement sans consultations prévoyant que le comité de sélection soit contrôlé par le gouvernement.



Cette décision est fortement critiquée par les groupes environnementaux et les partis d’opposition. «Dans la situation actuelle, le gouvernement pourrait nommer un pantin», a déploré Patrick Bonin, porte-parole de Greenpeace. L’organisme, comme le PQ, la CAQ et Québec solidaire, propose plutôt que le président et le vice-président du BAPE soient choisis par l’Assemblée nationale, comme le Vérificateur général par exemple.



Nature Québec est aussi de cet avis. «C’est un peu curieux et étonnant de voir qu’on n’a absolument pas tenu compte de cet avis. On ne voulait absolument pas que le BAPE soit mêlé à la décision du ministre. Ça démontre un manque de confiance», a noté Christian Simard, son directeur général.



Il déplore que la population soit maintenant «devant le fait accompli». «Ça fait cafouillage. Y a-t-il moyen de remettre le dentifrice dans le tube ? Ce serait souhaitable. Il y aurait moyen de compléter cette réforme faite à la sauvette», a indiqué M. Simard, qui souhaite une dépolitisation du processus de nomination.