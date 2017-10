L’activiste et fondateur du Bloc Pot, Marc-Boris St-Maurice, se fait réclamer 1,4 million $ par Revenu Québec pour des sommes non déclarées et des taxes impayées en lien avec la vente de cannabis.

Nous avons joint St-Maurice au téléphone en début de semaine. Il a dit ne pas pouvoir commenter tant que l’affaire était devant les tribunaux. Il a précisé que la cause est complexe et qu’il a une bonne défense. « On va faire valoir notre point de vue en temps et lieu », a-t-il dit.