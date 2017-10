La SAAQ veut sévir plus envers les conducteurs qui ont une «balloune»

La SAAQ veut obtenir plus de pouvoir afin de sévir contre les automobilistes détenteurs d’un antidémarreur éthylométrique qui tentent de conduire leur véhicule en état d’ébriété.

La directrice de la recherche et développement en sécurité routière a avancé cette piste de solution dans le cadre de l’enquête publique du coroner sur la mort de Vincent Barbe.

Les entreprises Lebeau Vitres d’auto et GIS Québec, qui font la collecte des données, n’ont pas non plus le mandat de rapporter les conducteurs qui échouent fréquemment.