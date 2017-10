La STS a besoin d’être modernisée

« Le plan de transport a été conçu comme on le connaît maintenant, c’est-à-dire en point focal. Le territoire est très étendu. On a trois terminus majeurs qui fonctionnent en boucle, et il y a des systèmes interurbains pour relier les villes », explique M. Munger en ajoutant que rien n’indique que ce modèle soit le seul qui puisse fonctionner.