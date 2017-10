Le taux de chômage au Québec s’est établi à 6 % en septembre

OTTAWA | Le taux de chômage a légèrement diminué en septembre comparativement à août pour s'établir à 6 %, a fait savoir Statistique Canada vendredi.

Essentiellement, l’agence fédérale rapporte une «baisse de 25 000 [emplois] au chapitre du travail à temps partiel [qui] a été en grande partie contrebalancée par une hausse du nombre de personnes travaillant à temps plein».

Septembre est le troisième mois consécutif où l'emploi global a peu varié. Le taux de chômage était de 6,1 % en août et de 5,8 en juillet.

Sur un an, l'emploi dans la province a augmenté de 54 000 (+1,3 %) en majeure partie dans le travail à temps plein.

Au Canada, le taux de chômage s'est maintenu à 6,2 %, ce qui correspond au creux enregistré en octobre 2008.

La hausse de l'emploi à temps plein (+112 000) au cours du mois de septembre a été contrebalancée par une baisse de l'emploi à temps partiel (-102 000), selon Statistique Canada. En revanche, sur un an, on constate une hausse à la fois de l’emploi de 320 000 (+1,8 %), porté par la croissance de l'emploi à temps plein (+289 000 ou +2,0 %) et du nombre d'heures travaillées (+2,4 %).

L’agence fédérale observe également la présence sur le marché du travail des personnes de 55 ans et plus en septembre (+25 000) contrastant avec une baisse chez les hommes de 25 à 54 ans de 29 000 en septembre. Chez les jeunes, le taux de chômage est aussi en baisse.

Le taux de chômage a également peu varié en septembre en Ontario, à 5,6 % (5,7 % en août dernier) même s’il s’agit de la seule province canadienne à afficher une hausse notable de l'emploi, et ce, pour le deuxième mois consécutif. Au Manitoba et à l'Île-du-Prince-Édouard, Statistique Canada fait état d'une baisse d’emploi.