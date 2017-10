Le Vert & Or remporte sa demande de compassion

Le Vert & Or de l’Université de Sherbrooke a remporté son appel de compassion et les receveurs américains Tyree Harris et Jermer Braswell pourront affronter le Rouge et Or de l’Université Laval samedi après-midi en Estrie.

Convaincu que les deux Américains étaient en règle, le Vert & Or a eu droit à toute une surprise la semaine dernière quand la direction des sports d’Austin Pea les a prévenus que Harris et Braswell avaient joué l’an dernier et qu’ils n’étaient donc pas admissibles à se produire dans le réseau canadien cette année.

« On a reçu cette nouvelle information et une lettre d’excuse d’Austin Pea pour les informations inexactes qu’on nous avait fournies en mars dernier, a confirmé l’entraîneur-chef Mathieu Lecompte. On n’a voulu prendre aucun risque et c’est pourquoi les deux joueurs n’ont pas affronté Concordia, samedi dernier. Nous étions de bonne foi et nous avions obtenu l’autorisation de USports, mais Austin Pea a commis une erreur administrative. On avait contacté l’école comme on nous a demandé de faire et non pas se fier aux jeunes. »

Revirement

Devant ce revirement inattendu, le Vert & Or a alors déposé une demande de compassion auprès de USports qui a rendu son verdict, vendredi. La requête a été acceptée.

Dans le cas contraire, Harris et Braswell n’auraient pas pu revenir au jeu. Parce que le Vert & Or avait perdu ses quatre premières parties au cours desquelles un ou les deux joueurs étaient en uniforme, il n’y aurait pas eu de conséquences dans les colonnes de victoires et défaites, mais l’Université de Sherbrooke aurait dû verser une amende comme le prévoit la réglementation.

Incertitude

Malgré l’incertitude qui planait au-dessus de leur tête, les deux Américains ont continué de s’entraîner avec les Renards au cours des derniers jours. En quatre parties, Braswell a capté huit passes pour 107 verges et marqué un touché. Il a connu son meilleur match contre Concordia lors de la semaine deux avec son seul majeur et des gains supérieurs à 100 verges.