L’optimisme de Samuel Lefebvre

Samuel Lefebvre croit que l’attaque terrestre du Rouge et Or de l’Université Laval est sur le point de connaître un gros match.

« Nous ne sommes pas loin de débloquer, a assuré le garde de 2e année. On doit continuer de travailler. Sur les films de match, on voit qu’on se retrouve toujours à un contre un dans une bonne position pour faire des jeux. Souvent, nous sommes à un bloc de réussir une course de 60 verges, mais on se ramasse avec un gain d’une ou deux verges, ou une perte de terrain. Si on réussit cette course de 60 verges, nos gains sont meilleurs et on affirme moins que ça va moins bien. »

Lefebvre utilise une comparaison intéressante pour expliquer une partie des problèmes. « Le Mac et le PC sont deux bonnes machines, mais tu dois chercher les raccourcis au début quand tu changes d’ordinateur, a-t-il illustré. Même chose de notre côté alors que nos bloqueurs ont changé de côté. Comme un gâteau, c’est une question de temps avant que tout pogne ensemble. Tant qu’on va rester ensemble et se souder, je ne suis pas inquiet. »

Sentiment d’urgence

« Il y a un sentiment d’urgence, mais pas de panique parce que nous avons les athlètes, poursuit Lefebvre. On doit jouer comme les cinq doigts de la main. C’est très différent, les deux. Dans le premier cas, tu connais parfois de très bons matchs alors que la panique n’amène rien de bon. Même si on ne joue pas à notre niveau, Carl [Brennan] ne lève pas le ton, mais il nous fait comprendre que nous avons le talent pour performer. »

Même si le Rouge et Or a connu son meilleur match au sol contre Sherbrooke en lever de rideau de la saison, le produit des Faucons de Lévis-Lauzon s’attend à une solide bataille. « Ils ont un front défensif à maturité et présentent plusieurs formations différentes, a-t-il expliqué. Ils bougent beaucoup et misent sur de très bons athlètes. Il faudra littéralement se mettre la main dans la terre. Il faudra bien communiquer comme nous avons fait contre les Redmen qui bougeaient eux aussi beaucoup. Notre performance contre McGill m’encourage énormément. »

Lefebvre n’a rien à reprocher aux porteurs de ballon. « Le blâme ne doit pas peser sur eux. Ils font un bon travail, mais on ne leur rend pas la tâche facile. C’est difficile quand un joueur rentre dans le champ arrière sans que personne le touche. Les porteurs jouent bien aussi en protection de passe et au bloc. »

Kevin McGee demeurera lui-même

Kevin McGee assure qu’il ne changera pas de style.

« J’ai toujours frappé fort, mais sans jamais avoir l’intention de blesser, a mentionné le maraudeur du Rouge et Or de l’Université Laval qui reviendra au jeu, cet après-midi, après avoir purgé une suspension d’une partie pour un plaqué à l’endroit de James Tyrell des Stingers de Concordia. Ça fait 15 ans que je joue de cette façon et c’est ce qui m’a permis d’atteindre les rangs universitaires. Je serai toutefois plus conscient de frapper mes adversaires plus bas. »

McGee a-t-il été affecté par tous les commentaires qui ont circulé sur les réseaux sociaux ? « Tout le monde a droit à son opinion et les commentaires ne m’ont pas atteint, a-t-il mentionné. C’est plate que certains prétendent que je voulais blesser le receveur de Concordia. L’important, ce sont les gens autour de moi. Tous mes coéquipiers m’ont soutenu et nous sommes encore plus soudés. »

McGee a une bonne pensée pour Vincent Lévesque qui a bien fait en relève. « Je suis très fier de Vincent et je lui dis un gros merci. C’est un gars intelligent et un très bon coéquipier. »

Premier départ

Christian Dallaire obtiendra son premier départ en carrière comme receveur. Le Beauceron évoluera comme ailier espacé du côté large du terrain. Benoît Gagnon-Perreault prendra la relève de Jonathan Breton-Robert blessé à une cheville, mardi, à l’entraînement.

« Je suis très content, a indiqué Dallaire. Les entraîneurs me font plus confiance. Je m’amuse et je donne mon cent pour cent. Quand je ne suis pas partant, c’est parce quelqu’un d’autre a été meilleur que moi au moment présent. »

Ce n’est pas Dallaire qui va se plaindre d’évoluer sur le gazon. « C’est un retour aux sources, a imagé celui qui a disputé toute sa carrière collégiale sur le gazon naturel avec les Condors de Beauce-Appalaches. J’aime ça. »

McGee, le secondeur Cédric Lussier-Roy et le demi de coin Émile Chênevert seront de retour au jeu. Blessé à une épaule lors du premier match contre Sherbrooke, ce dernier ne sera toutefois pas partant.