Miser sur les valeurs sûres

Pour enlever les grands honneurs du Pool national de hockey, sélectionner les meilleurs pointeurs et les gardiens les plus victorieux ne suffira pas. Il faudra aussi flairer quelles équipes termineront parmi les premières de chaque association.

Comme dans la Ligue nationale, chaque victoire remportée par un club vous vaudra deux points, tandis qu’une défaite en prolongation ajoutera un point à votre fiche. On peut sélectionner n’importe quelle équipe du circuit ; une dans l’Est et une dans l’Ouest.

Il vous sera donc possible de choisir les Canucks de Vancouver ou les Golden Knights de Vegas... quoiqu’on vous ne le recommande pas.

Non, pour récolter un maximum de points, mieux vaut miser sur une valeur sûre dans chaque association. Car même si les surprises sont toujours possibles dans une ligue où la parité est aussi grande, la majorité des experts s’entendent sur quelles formations devraient finir parmi les premières de leur association.

Pressentis comme des aspirants aux grands honneurs avant même la première mise en jeu de la saison, les jeunes Oilers d’Edmonton ont prouvé mercredi soir qu’ils seront l’une des équipes à battre. Dans l’Ouest, ils seront le choix de nombreux poolers. En les choisissant, on ne se démarque pas, mais on s’assure de ne pas prendre de retard sur les autres compétiteurs.

Les Stars de Dallas, les Predators de Nashville et les Ducks d’Anaheim font aussi partie des clubs que les experts du magazine Pool Pro voient finir parmi les premiers dans l’Ouest. En revanche, gare aux Blackhawks de Chicago et aux Blues de St. Louis. Si leurs chances de participer aux séries demeurent excellentes, les experts ne s’entendent pas sur leur position finale au classement.

Les Maple Leafs ? Pourquoi pas !

Comme l’Ouest, l’Est risque d’être sous le signe de la jeunesse cette saison. Les jeunes et explosifs Maple Leafs de Toronto devraient encore progresser au classement. Seront-ils aussi dominants que les Oilers promettent de l’être ? Avec des joueurs en santé, le Lightning de Tampa Bay devrait leur livrer une chaude lutte. Et comme ils sont plus expérimentés, on peut imaginer qu’ils les devanceront à la fin de la saison.

Les Blue Jackets et Sergei Bobrovsky demeurent également une valeur sûre dans l’Est. Certains les voient même participer à leur première finale de la coupe Stanley. Quant aux champions en titre, leur début de campagne n’est guère inspirant, mais si les Penguins de Pittsburgh nous ont appris une chose ces dernières années, c’est qu’ils sont capables de renverser la vapeur rapidement.

Une saison de hockey, c’est très long. Impossible, donc, de les bouder immédiatement.

Même si la saison est commencée, il n’est pas trop tard pour vous inscrire au Pool national de hockey. On vous suggère toutefois de faire vite, afin de ne pas accuser trop de retard sur vos adversaires. Et attention : vous avez maintenant droit à un maximum de cinq échanges pour toute la campagne. Il faudra donc choisir méticuleusement ses joueurs et ses équipes, car la marge d’erreur est désormais beaucoup plus mince.

Les règlements

Chaque participant doit choisir :

9 attaquants

4 défenseurs

2 gardiens

2 équipes (1 par association)

