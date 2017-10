Pierre Desjardins: 1970 aura été la bonne année

La période creuse que traversent les Alouettes n’est pas sans rappeler à leurs partisans les plus âgés les pénibles années 1960, lorsque l’équipe pataugeait dans la médiocrité.

Cette époque avait été fort difficile pour les Alouettes, qui avaient conservé une fiche de sept victoires, de 31 défaites et de quatre parties nulles en trois saisons avec Kay Dalton comme entraîneur-chef, soit en 1967, 1968 et 1969.

« J’avais un emploi chez Imperial Tobacco et je voulais me retirer du football... jusqu’à ce que l’équipe annonce la nomination de Sam Etcheverry à titre d’entraîneur-chef, a rappelé Desjardins lorsque Le Journal de Montréal l’a rencontré au tournoi de golf des Anciens Alouettes. Sam m’avait convoqué à un déjeuner pour m’implorer de poursuivre ma carrière durant une autre saison.

« Il tenait à ce que Larry Fair-holm et moi soyons les cocapitaines de la formation en 1970, en raison de notre expérience et de nos qualités de meneur. »

Quels souvenirs conserves-tu de cette saison 1970 ? Photo courtoisie

« Nous avions accueilli plusieurs nouveaux joueurs et l’arrivée d’un homme respecté comme l’ex-quart étoile Sam Etcheverry avait procuré un nouveau souffle à l’équipe. Nous avions tout de même connu des hauts et des bas durant la saison avant de remporter nos quatre matchs éliminatoires, dont deux contre les Tiger-Cats. Sonny Wade était un jeune quart talentueux et il avait su nous mener jusqu’à la coupe, méritant le titre de joueur par excellence en finale. Moses Denson était un très bon porteur de ballon. Il s’était même transformé, le temps d’un jeu, en quart-arrière lors de la finale pour la coupe Grey en dirigeant une passe de 10 verges à un dénommé Ted Alflen dans la zone des buts. On avait eu tellement de plaisir cette année-là. On formait une belle équipe et on avait causé une énorme surprise en raflant les grands honneurs. C’est la preuve qu’il ne faut jamais perdre espoir. »

Cette conquête a eu lieu dans des circonstances particulières, le Québec traversant en 1970 la crise d’Octobre avec l’enlèvement, par le FLQ, de James Richard Cross et de Pierre Laporte. Comment aviez-vous vécu cela au sein de l’équipe ?

« Je ne peux pas dire que ça m’a marqué. Les joueurs francophones dans l’équipe étaient peu nombreux, mais il n’existait pas un climat de tension. Les joueurs américains, surtout, se demandaient ce qui se passait, ce qui avait pu plonger le Québec dans une telle crise politique. Mais les joueurs étaient tellement concentrés sur les performances de l’équipe en fin de saison qu’on ne réalisait pas pleinement la gravité de la situation. Il régnait une effervescence pour le football à Montréal et on sentait que les gens étaient heureux de nous encourager, malgré le fait que l’Autostade n’était pas un endroit agréable pour présenter des matchs de football. À notre retour de Toronto après avoir gagné la coupe, l’armée canadienne était présente à l’aéroport (en raison de la Loi sur les mesures de guerre imposée), mais tout s’était bien déroulé. Une très belle foule était venue nous accueillir. »

Peux-tu nous parler du genre de traitement auquel avait eu droit votre botteur de précision, le politicien George Springate ?

« Il s’agit de mon souvenir le plus cocasse de la saison 1970. Parce qu’il était député libéral dans Sainte-Anne, George devait être accompagné d’un garde du corps en permanence en raison des enlèvements d’hommes politiques par le FLQ. C’est fou le plaisir qu’on avait à le taquiner à ce sujet. Ça nous servait à détendre l’atmosphère dans le vestiaire. »

Comment s’était déroulé le défilé de la coupe Grey dans les rues du centre-ville ?

« C’était magnifique. Nous avions été accueillis comme des héros par le public qui s’était massé le long des trottoirs. Nous avions ensuite été reçus par le maire Jean Drapeau à l’hôtel de ville. De bien beaux souvenirs. Lors du défilé, Larry Fairholm et moi étions assis dans la même voiture décapotable. Il y avait des gens partout dans les rues pour nous acclamer. C’était magique. »

Quel genre de joueur de ligne à l’attaque étais-tu ?

« Je n’étais pas costaud, mais je savais tenir mon bout face à de plus gros rivaux grâce à mon agilité de pointe. Lors du match de la Coupe Grey en 1970, mon poids ne s’élevait qu’à 217 livres. Ça doit être un record pour un garde ! »

Pourquoi voulais-tu prendre ta retraite après seulement quatre saisons passées avec les Alouettes ?

« Après ma sortie de l’Université du Wyoming, je demeurais en Arizona et j’avais commencé à travailler à Montréal comme représentant des ventes pour Imperial Tobacco. Je ne pouvais pas accéder à des promotions puisque je jouais au football. Le monde des affaires occupait de plus en plus mon temps et j’ai dû faire des choix. »

Peux-tu nous parler du retrait de ton chandail numéro 63 par les Alouettes en 1972 ?

« C’était une initiative de notre propriétaire Sam Berger, fier de souligner notre conquête de la coupe Grey survenue deux ans plus tôt, et d’Etcheverry. Je ne m’attendais pas à recevoir un tel honneur. Lors du match inaugural des Alouettes en juin dernier, j’ai pris le temps de regarder la liste des numéros retirés par l’équipe qui sont affichés au-dessus des gradins du côté sud du stade Percival-Molson. Je n’ai pu m’empêcher de remarquer que tous les numéros à la gauche du mien ont été portés par des joueurs aujourd’hui décédés. J’ai dit à Peter Dalla Riva qu’il fallait se surveiller, que nous étions les deux prochains sur la liste (rires) ! »

Quelles ont été tes plus belles réalisations comme homme d’affaires ?

« J’ai travaillé durant 10 ans pour Imperial Tobacco et 10 autres années pour la Brasserie Labatt. Je suis surtout fier d’avoir pu rapatrier le Grand Prix du Canada à Montréal en 1978 et d’avoir participé à la construction d’un circuit sur l’île Notre-Dame, circuit qui est toujours apprécié par les pilotes 40 ans plus tard. Ce fut très bon pour Montréal. J’avais dû négocier avec Bernie Ecclestone et avec la Ville. Ce ne fut pas toujours facile et la présentation du Grand Prix a même été annulée en 1987, le maire Jean Doré ayant brisé le contrat avec Labatt. Heureusement, on a pu assurer la présentation de la course dès l’année suivante. Dans mon rôle de président de la Brasserie Labatt, j’ai été impliqué dans plusieurs dossiers, dont l’introduction de la marque américaine Budweiser au Canada. »

Suis-tu encore de près les matchs des Alouettes ?

« Bien entendu. Chaque année, j’assiste à quelques rencontres au stade. Les Alouettes en arrachent depuis trois saisons et il faudra que les propriétaires réalisent qu’on ne peut pas toujours changer d’entraîneur-chef en espérant régler les problèmes. Je souhaite que l’équipe puisse renouer avec le succès en 2018. »

Pierre Desjardins Photo courtoisie