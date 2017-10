Québec 21 veut augmenter la limite de vitesse à 70 km/h sur le boulevard Robert-Bourassa

L’opération séduction auprès des automobilistes se poursuit chez Québec 21. Le chef du parti, Jean-François Gosselin, s’engage à augmenter la limite de vitesse sur le boulevard Robert-Bourassa à 70 km/h.



Rien ne justifie, selon lui, la limite de vitesse actuelle de 50 km/h dans la section nord de l’autoroute qui se transforme en boulevard urbain. Il promet d’agir graduellement en augmentant la limite à 60 km/h dans un premier temps, puis à 70 km/h par la suite.



Le boulevard Robert-Bourassa est «moderne, large et présente peu de rues perpendiculaires» où il y a, de toute façon, des feux de circulation, fait-il valoir, limitant ainsi les risques d’accident pour les automobilistes et autres usagers de la route.



En point de presse – aux abords du panneau indiquant le montant des amendes pour des excès de vitesse sur Robert-Bourassa près du boulevard de la Morille –, il a cité en exemple les boulevards Raymond et Bourg-Royal qui ont déjà des limites de vitesse permise de 70 km/h «sans problème, dans un environnement beaucoup plus dense».



Voie réservée sur Lebourgneuf



S’il est porté au pouvoir le 5 novembre prochain, Jean-François Gosselin promet également de réduire les heures d’opération de la voie réservée sur le boulevard Lebourgneuf, qui serait en vigueur uniquement lors de l’heure de pointe matinale.



«Il n’y a aucune raison de maintenir l’interdiction d’y circuler le restant de la journée», plaide-t-il. Il compte également permettre le covoiturage dans cette voie réservée.



M. Gosselin a multiplié les annonces, depuis le début de la campagne, sur le thème de la mobilité, promettant de se battre pour obtenir un troisième lien Québec-Lévis dans l’Est, des navettes à 1 $ au RTC ou encore son vœu de réduire le nombre d’interdictions pour le virage à droite au feu rouge. Il s’oppose également à l’implantation d’un réseau structurant de transport collectif qui «enlèverait» des voies de circulation à l’automobile.