Six premiers mois de 2017: près de 1200 décès liés à l'aide médicale à mourir

OTTAWA – Près de 1200 décès médicalement assistés ont été recensés à l’échelle canadienne entre le 1er janvier et le 30 juin 2017, indique le deuxième rapport intérimaire sur l’aide médicale à mourir publié vendredi.

Ces 1179 décès liés à l’aide médicale à mourir représentent 0,9 % de tous les décès enregistrés au pays durant les six premiers mois de l’année. Par rapport au premier rapport, il s’agit d’une hausse de 46,8 % des cas de décès attribuable à l’aide médicale à mourir.

Ces données incluent des chiffres du Québec, qui avait devancé le fédéral en légiférant sur les soins en fin de vie dès décembre 2015.

«Parmi les décès, le cancer était encore une fois l'état médical sous-jacent le plus fréquemment cité dans 63 % des cas», a-t-on précisé, par communiqué.

Ottawa doit édicter au courant de 2018 les règlements qui compléteront le système de surveillance permanent de l’aide médicale à mourir.

«Je suis heureuse de la collaboration continue dont font preuve les fonctionnaires fédéraux, provinciaux et territoriaux dans la production de ces rapports. Elle illustre l'engagement constant de tous les gouvernements envers un processus rigoureux et transparent sur cette question complexe et sensible», a dit vendredi Ginette Petitpas Taylor, ministre fédérale de la Santé.