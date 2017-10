Toyota présente une voiture sport, targa et hybride

En présentant la GR HV Sport Concept aujourd’hui, Toyota nous donne un avant-goût de ce qui nous attendra lors du prochain Salon de l’automobile de Tokyo.

Comme vous l’avez sans doute remarqué, elle est munie d’un toit de type targa, ce qui nous rappelle les belles années de la Supra . Les plus nostalgiques parmi nous seront plus que servis.

Sous le capot, on retrouve une combinaison de moteur à essence et électrique. Plus de détails sur cette motorisation hybride seront donnés lors de son dévoilement officiel.

Toyota GR HV Sport Concept Toyota

On sait cependant que les batteries ont été positionnées tout près du centre de la voiture afin d’assurer un équilibre des masses.

La GR HV Sport Concept est équipée d’une boîte automatique. Or, vous serez surpris de constater qu’on retrouve un levier similaire à celui d’une voiture à boîte manuelle entre les sièges du passager et du conducteur. En fait, Toyota vous permet de sélectionner vous-même vos rapports sans toutefois avoir à embrayer à l'aide d'une pédale. Grosso modo, les habituelles palettes au volant ont été troquées pour un levier.

Toyota GR HV Sport Concept Toyota

Cette version conceptuelle est munie de phares à DEL, de jantes en aluminium et d’un diffuseur arrière inspiré de la voiture de course TS050 Hybrid.

Dans son communiqué de presse, Toyota ne fait aucune mention de la 86, anciennement connue sous le nom de la Scion FR-S. Or, cette GR HV Sport Concept semble tout droit dérivée de cette dernière.