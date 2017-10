Troisième période fatale pour les Panthers

Le Lightning a marqué trois buts lors du dernier tiers pour venir à bout des Panthers de la Floride par la marque de 5-3, vendredi soir, à Tampa.

Vladislav Namestnikov, Nikita Kucherov et Ondrej Palat ont tous fait scintiller la lumière rouge pour le Lightning, lors de cette manche productive.

C’est Palat qui avait ouvert la marque, en début de première période. Brayden Point a lui aussi touché la cible, dans la victoire.

Connor Brickley, Mark Pysyk et Jonathan Huberdeau ont assuré la réplique pour les Panthers.

C’est Roberto Luongo qui défendait la cage des visiteurs. Il a accordé quatre buts sur 24 lancers.

À l’autre bout de la patinoire, Andrei Vasilevskiy a cédé trois fois sur 36 tirs.

Mikhail Sergachev a passé un peu plus de 16 minutes sur la patinoire. Il a terminé avec un différentiel de +1 et décoché quatre tirs au but.