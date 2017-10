Troop obtiendra-t-il enfin un départ devant le filet des Remparts?

HALIFAX | Les succès entre les poteaux de Dereck Baribeau depuis le début de la saison forcent ses partenaires masqués des Remparts à s’armer de patience, au bout du banc ou dans les gradins. Le présent voyage dans les Maritimes pourrait toutefois permettre à Oliver Troop d’obtenir un premier départ en carrière dans la LHJMQ.

L’entraîneur-chef des Québécois, Philippe Boucher, soulevait cette possibilité avant le départ de l’équipe vers Halifax, mercredi, en précisant qu’aucune décision officielle n’était prise. Il a de nouveau employé ce discours à quelques heures du duel contre les Mooseheads au Scotiabank Centre. «On y va un match à la fois, ça dépendra de la performance de Baribeau», a-t-il répété.

N’empêche qu’il est plutôt rare qu’un gardien soit utilisé pour trois matchs en autant de jours, de surcroît sur la route, ce qui devrait donc permettre à Troop d’affronter les tirs des Islanders de Charlottetown, samedi soir.

Un géant patient

«J’espère que j’aurai un départ durant la fin de semaine, mais tu ne sais jamais. Baribeau pourrait être de nouveau en feu comme il l’a été dans les matchs précédents, mais j’espère pouvoir commencer un match.

«C’est vraiment plaisant de revenir dans les Maritimes pour y jouer. Tous les membres de la famille seront ici [à Halifax], mes parents, mes oncles, mes cousins, tout le monde. Ils pourraient aussi aller à Charlottetown», a émis le géant de 6 pi 6 po, dont la famille réside à environ une heure du domicile des Mooseheads.

En raison du ménage à trois chez les Remparts, Troop doit parfois regarder l’action des gradins pour permettre à l’autre membre du trio, Olivier Chalifour, de servir d’adjoint à Baribeau. Le Néo-Écossais, lointain choix de neuvième ronde en 2016, ne s’en fait pas outre mesure.

«En tant que recrue, je comprends que je n’aurai pas beaucoup de départs cette saison, et Baribeau fait très bien. Plutôt que de me concentrer sur le nombre de minutes que je jouerai, j’essaie de me concentrer sur le fait de travailler fort aux entraînements et d’être prêt quand j’aurai l’opportunité de me faire valoir», a raconté cette jeunesse qui aura 17 ans en novembre, appréciant la saine relation au sein du trio masqué.

Le repêchage, une motivation

Par ailleurs, trois joueurs des Remparts figuraient plus tôt cette semaine sur la liste préliminaire de la Centrale de recrutement de la LNH en prévision du prochain repêchage. Le Suisse Philipp Kurashev s’est vu attribuer la note «B», ce qui signifie qu'il pourrait être appelé vers la deuxième ou troisième ronde, tandis qu’Andrew Coxhead et le Tchèque Tomas Dajcar ont obtenu un «C» (entre 4e et 6e rondes).

«On sait qu’on a des gars qui s’en viennent. Je pense qu’il y aura plus de recruteurs à Québec cette année qu’il y a pu en avoir l’an passé. C’est le fun qu’ils [les recruteurs] reconnaissent le talent de nos joueurs, mais l’année du repêchage, c’est un défi.

«En tant qu’entraîneur, tu veux enlever le plus de pression sur les joueurs. J’en parlais avec le père de Philipp après l’entraînement de mercredi et je veux qu’il s’amuse, qu’il joue au hockey et qu’il travaille. Cela dit, il faut que ce soit une motivation. C’est un défi de vouloir monter sur la liste», a expliqué Philippe Boucher, espérant que d’autres joueurs profitent de la future présence de recruteurs au Centre Vidéotron pour les impressionner.