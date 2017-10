Un marquage qui sème la grogne

Des bandes bleues et blanches peintes sur les bordures de trottoir à Laval pour réduire la vitesse des automobilistes sèment la grogne chez des citoyens qui considèrent que leur quartier a été défiguré.

Le marquage est apparu au cours des dernières semaines autour des parcs et des écoles primaires. Il s’agit de l’une des mesures que l’administration du maire Marc Demers a décidé d’implanter afin d’atténuer la circulation dans ces secteurs.

Or, nombreux sont les citoyens qui se plaignent que les lignes de couleurs contrastantes altèrent le paysage tout en manquant d’efficacité.

« Quand on s’en vient, on dirait une piste de course. Je ne comprends pas à quoi ils ont pensé », soupire Roger Beauchamp, un résident de la rue Rivard.