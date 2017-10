GRENIER, Marie-Jeanne Roy



À son domicile, le 29 septembre 2017, à l'âge de 87 ans et 3 mois, est décédée dame Marie-Jeanne Roy, épouse de feu Benoît Grenier. Elle demeurait à Sainte-Marguerite.Départ du funérarium de la salle municipale à 10 h45 pouret de là au cimetière paroissial. La famille recevra les condoléances au funérarium de ladimanche, le 8 octobre de 19 h à 21 h 30, lundi, jour des funérailles à compter de 9h. La direction des funérailles a été confiée à laElle laisse dans le deuil ses enfants: Gaétan (Linda Lehouillier), Michel (Pierrette Fournier), Francine (Bertrand Bolduc), Diane (Rock Audet), feu Nicole (Claude Fleury); ses petits-enfants: Stéphanie et Steeve Grenier, Valérie, Sarah et Tommy Grenier, feu Éric, Synthia et Michaël Bolduc, Kathleen et Anthony Audet, Alex et Karen Fleury; ses 14 arrière-petits-enfants. Elle était la sœur de feu Joseph (Germaine Grenier), feu Émilien (feu Élisabeth St-Hilaire), feu Irené (feu Monique Mathieu), feu Laurent (Henriette Turmel), feu Marie-Ange (feu Léo Grenier), Thérèse (Benoît St-Hilaire), Lucienne (Ernest Vallée), Marguerite (Claude Guay). Elle était la belle-sœur de feu Jeanne-d'Arc (feu Ambroise Drouin), feu Robert (feu Marie-Paule Leblond), feu Roland (feu Simone St-Hilaire), feu Raymond (feu Juliette St-Hilaire), Germaine (feu Joseph Roy), feu Venère (feu Amédée St-Hilaire). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation des Maladies du cœur du Québec (4715, avenue des Replats, bureau 261, Québec, G2J 1B8).