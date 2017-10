VEILLEUX, Linda



À son domicile, le 21 septembre 2017, est décédée à l'âge de 58 ans et 2 mois Mme Linda Veilleux, conjointe de M. Robert Diamant; fille de feu Mme Françoise Champagne et de feu M. Henri-Jacques Veilleux. Elle demeurait à Kamouraska. Les membres de la famille accueilleront parents et amis à lade 11 h à 13 h 50.et de là au columbarium de la Résidence funéraire Daniel Caron de Saint-Pascal. Elle laisse dans le deuil son conjoint, Robert Diamant; sa fille, Claudia Bernard (Raphaël Duguay) et leur fils, Victor; les enfants de monsieur Diamant : Jacques (Marie-Claude Audet) et leurs enfants : Philippe et Dominique, Jean (Sarah Perreault) et leurs fils : Émile et Arthur; son frère et ses sœurs : André, Dorothée (Henri Dorval), Francine (Eric Rochefort). Elle était la belle-sœur de : feu Marius (Claire Tremblay), feu Annette (feu Georges Pelletier), feu Georgette, feu Paul (Yolande Anctil), feu Janine, Margo (feu Guy Brosseau), feu Claude (Marcelle Bernard), Lucette (Jacques Philibert), feu Jean-Pierre (feu Micheline Bouchard), feu Odette, Réjean (Reinelde Toussaint), Renée, Louise (Marcel Breton). Sont aussi attristés par son départ ses nièces, neveux, cousines, cousins, autres parents et ami(e)s. Des remerciements sont adressés au personnel du CLSC Les Aboiteaux de Saint-Pascal ainsi qu'au personnel médical de l'hôpital Notre-Dame-de-Fatima de La Pocatière pour les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040 avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Québec) G1S 3G3 ou à la Fondation de l'hôpital Notre-Dame-de-Fatima, 1201, 6e Avenue, La Pocatière (Québec), G0R 1Z0. La direction des funérailles a été confiée à la