PAQUIN, Huguette



À l'I.U.C.P.Q. (Hôpital Laval), le 18 septembre 2017, à l'âge de 60 ans, est décédée Huguette Paquin, fille de feu Benoit Paquin et de feu Pauline Lemire. Elle demeurait à Lévis, secteur Saint-Nicolas. Elle laisse dans le deuil ses frères et soeurs: Bernard (Denise), Réjeanne (Marcel), Maurice (Claudette), Hélène (Marc), Robert (Marie-Josée), Marcel (Solange) et feu Raymond (Jeannine); ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille vous accueillera auà compter de 12h.