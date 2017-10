MOREAU, Marguerite Fauchon



Au CHSLD de Sainte-Claire, le 2 octobre 2017, à l'âge de 98 ans et 3 mois, est décédée madame Marguerite Fauchon, épouse de feu Jean-Paul Moreau. Elle était la fille de feu Joseph Fauchon et de feu Alexina Laflamme. Elle demeurait à Sainte-Claire, Bellechasse. La famille vous accueillera aule samedi 14 octobre 2017 à compter de 9h30.et de là, au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil son fils Pierre-Paul (France Blanchette); ses petits-enfants : Pierre (Anne-Catherine Blais), Julie (Nicolas Boudreau); ses arrière-petites-filles: Julianne et Laurence Moreau. Elle laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-sœurs, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciement au Centre d'hébergement de Sainte-Claire pour les excellents soins et les attentions chaleureuses. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation Le Rayon d'Espoir de la MRC de Bellechasse, 80, boul. Bégin Ste-Claire (Québec) G0R 3V0. Des formulaires seront disponibles au salon. Madame Fauchon a été confiée pour crémation à la Maison funéraire :