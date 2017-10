ROBITAILLE, Jean-Guy



À l'Hôpital Saint-François d'Assise, le 27 septembre 2017, à l'âge de 88 ans, est décédé monsieur Jean-Guy Robitaille. Il était le fils de feu Josaphat Robitaille et de feu Zélada Juneau. Il était l'époux de feu dame Simone Guay. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 17 h à 19 h.Il laisse dans le deuil, son fils Ronald, sa fille Johanne (Jacques Rousseau), sa petite-fille : Marie Émilie (Martin Vigneault), son arrière-petite-fille Simone, sa sœur Françoise (feu Roger Langlois) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel de l'urgence, du 5e étage B et du 8e étage B, de l'Hôpital Saint-François d'Assise pour les bons soins prodigués. La maladie et la mort nous font vivre des moments difficiles, nous avons apprécié votre humanité et votre empathie à notre égard. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation québécoise du cancer, 190, rue Dorchester Sud, bureau 50, Québec, G1K 5Y9 , Tél : 418-657-5334.