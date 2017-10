Amendes de 1,8 million $ pour un financier proche des Hells

Selon des documents de cour, l’homme d’affaires reconnaît qu’un « stratagème illégal mis en place [par lui et d’autres individus] avait pour but de faire un pump and dump ». Un pump and dump consiste à manipuler un titre boursier pour faire croire que sa valeur va augmenter. Les initiés liquident ensuite le titre. Les investisseurs crédules sont floués.