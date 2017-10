Couillard dos au mur

Les députés de tous les partis sont généralement sur le terrain. Ils se font un devoir de transmettre les préoccupations de leur population à leurs groupes parlementaires et à leur gouvernement et s’attendent, au minimum, à ce qu’ils soient écoutés.

Mais depuis l’arrivée de Philippe Couillard à la tête du PLQ, en 2013, et au pouvoir, en 2014, les députés et les militants libéraux se sentent orphelins de chef.

Mais le mal est plus profond. Ce n’est pas la première fois que des députés libéraux sonnaient l’alarme. Au lieu d’établir un lien direct avec eux et de les impliquer dans l’élaboration des orientations du gouvernement, le chef a décidé de s’en éloigner davantage en y ajoutant une interface de plus.

Ça dit tout sur le personnage Couillard. Or, rien ne compensera l’absence de ce lien si privilégié entre un chef et ses députés, un lien si névralgique pour la cohésion d’une équipe.

On l’a compris, le responsable de cette défaite crève-cœur dans Louis-Hébert est Philippe Couillard lui-même. Le soir du 2 octobre, il avait l’air sonné, hagard et désorienté, tout comme ses déclarations décousues et ses contradictions sur le racisme systémique, une stratégie qu’il pensait payante électoralement et qui est en train de se retourner contre lui.