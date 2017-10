C’est aujourd’hui, entre 7 h 30 et 12 h, au parc linéaire de la Rivière Saint-Charles, que les participants et les parents qui sont derrière le projet Espace-vie TSA, une maison adaptée aux jeunes adultes autistes, vous attendent pour la 4e présentation de Courir pour l’autisme. Des courses et marches de 5 km ou de 10 km sont au programme. Renseignements : https://www.courirpourlautisme.com/.

Le Collège François-de-Laval (anciennement le Petit Séminaire de Québec) tiendra son 2e « 5 à 7 » des anciens (membres du personnel, anciens et amis du Collège), le jeudi 12 octobre, dès 17 h, au Pub St-Patrick de la rue Saint-Jean à Québec. Le Collège a célébré, le 9 octobre dernier, le 349e anniversaire de sa fondation (1668). Renseignements : https://collegefdl.ca.

Édifice Jean-Guy Paquet

Photo courtoisie

L’Institut National d’Optique (INO) a récemment renommé son bâtiment de la rue Einstein à Québec, en l’honneur de Jean-Guy Paquet, fondateur de l’organisation, qui a quitté son poste de président du conseil d’administration lors de la dernière assemblée générale de l’INO le 21 septembre dernier. M. Paquet a occupé le poste de PDG de l’INO de 1994 à 2014 et celui de président du CA de 2014 à 2017. De gauche à droite, sur la photo, les membres du comité exécutif de l’INO : Michel Audet, Hugues St-Pierre, Jean-Guy Paquet, Jean Pronovost, Jean-Yves Roy, Guy Laberge et Jacques Topping.

Un succès populaire

Photo courtoisie

La population de Lévis, principalement les familles, a répondu en grand nombre à l’invitation de CJMD 96,9, La radio de Lévis, de venir fêter sa nouvelle antenne le samedi 30 septembre dernier. Un millier de personnes s’est déplacé pour visiter les studios de la station et profiter des activités gratuites sur place. Sur la photo, de gauche à droite : Steve Blaney, député de Bellechasse–Les Etchemins–Lévis ; François Paradis, député de Lévis ; Gilles Lehouillier, maire sortant de Lévis ; Guillaume Ratté Côté, directeur général de CJMD ; et Gaston Gourde, président du CA de CJMD.

Les 35 ans de Filtre Plus

Photo courtoisie

Filtre Plus, du 734, Godin à Québec (Vanier), a célébré sous le chapiteau, le 28 septembre dernier, son 35e anniversaire de fondation en compagnie de ses clients, fournisseurs et partenaires d’affaires. Après deux déménagements et un agrandissement en janvier 2004, Filtre Plus occupe maintenant un local de plus de 6000 pieds carrés et possède également des bureaux à Trois-Rivières et Shawinigan. Sur la photo, de gauche à droite, les trois associés de Filtre plus : Pascal Bergeron, Carl Bolduc et Jean-Philippe Harvey.

Anniversaires

Photo courtoisie

Gilles Courteau (photo), commissaire de la Ligue de hockey junior majeur du Québec depuis 1986, 60 ans... Maurice Parent, ex-président de Mercedes Benz de Québec... Daniel Boucher, chanteur québécois, 45 ans... Jean-Marc Fournier, député de Saint-Laurent (PLQ), 58 ans... Raymond Lévesque, chansonnier québécois, 89 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 7 octobre 2015. Gail Zappa (photo), 70 ans, veuve de Frank Zappa et administratrice de la fiducie familiale Zappa... 2013. Patrice Chéreau, 68 ans, metteur en scène, réalisateur et acteur français... 2009. Irving Penn, 92 ans, photographe américain.