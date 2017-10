Après avoir séduit un million de lecteurs à travers le monde avec ses Histoires à faire rougir, des milliers de lecteurs au Québec avec sa série Baiser, la talentueuse Marie Gray s’inspire de son parcours de chanteuse rock pour livrer un nouveau roman qui dévoile les coulisses du show-business, Il était une voix.

Avant d’être une auteure à succès, Marie Gray a enregistré deux disques et parcouru une partie du pays avec plusieurs orchestres. Bête de scène et rockeuse dans l’âme, elle met l’érotisme quelque peu de côté pour explorer la psychologie de ses personnages.

Cette fois, Marie s’est intéressée à l’industrie de la musique, mais aussi au choc des générations, aux dérives de l’ambition, aux regrets et aux inévitables sacrifices nécessaires à la conduite d’une carrière pour écrire Il était une voix.

À travers l’histoire d’Annie Stone, une femme dans la cinquantaine qui songe à se retirer du monde du spectacle, et celle de sa rivale, Jade Dupuis, Marie Gray explore l’art de la scène, mais aussi les rivalités féminines, la mesquinerie, le choc des générations, la pression à laquelle les femmes plus âgées sont soumises. Annie tente sa chance en participant à un concours télévisé d’envergure.

Exigeante maîtresse

Ceux et celles qui la connaissent bien, dit-elle, la reconnaîtront à travers ses personnages. « Annie, c’est celle que j’aurais pu devenir si j’avais continué dans le monde de la musique. Jade, c’est un peu celle que j’étais aussi : à cet âge-là, tu sais tout, tu connais tout, tu as toutes les réponses, tu es meilleure que tout le monde. On a toutes été jeunes, et on a toutes eu ce sentiment d’invincibilité, et ne pas avoir la sagesse de dire que peut-être que j’aurais quelque chose à apprendre d’une femme plus vieille. »

Elle explique que des situations où « l’expérience se fait tasser au profit de la jeunesse » surviennent dans toutes les sphères de la société, pas seulement dans le monde de la musique. « La musique est une maîtresse exigeante », ajoute-t-elle. « C’est un monde parallèle. Quand tu te retrouves en fin de carrière et que tu n’es plus où tu voudrais être, qu’est-ce que tu peux faire ? »

Regard critique

Marie Gray porte un regard critique sur les concours de chanson télévisés en en créant un pour les besoins du roman. « Ces concours font miroiter quelque chose qui ne reflète pas vraiment l’industrie du show-business. C’est éphémère. Il n’y a rien qui dure, ou presque. Le public ne peut pas le savoir... Avant de te rendre au statut d’une Céline Dion, tu en manges, des croûtes, et c’est pas du tout glamour. C’est pas parce que tu as sorti un disque ou deux qui se sont bien vendus que tu roules en limousine. C’est tellement pas ça ! »

Ce milieu lui manque beaucoup, mais elle rappelle que toute la vie qui va avec n’est pas aussi rose qu’on peut s’imaginer. « J’ai été chanteuse pendant 15 ans. J’ai fait deux albums, un en français et un en anglais. J’avais mis beaucoup d’espoir dans l’album en anglais », dit-elle. L’aventure de chanteuse de hard rock n’a pas donné les résultats escomptés, mais la musique est restée dans sa vie. Elle chante toujours aujourd’hui, quand l’occasion se présente.

Elle a adoré écrire ce roman inspirant et très divertissant. « Je trouvais ça l’fun de me promener dans le temps. C’est pas autobiographique — c’est pas ma vie —, mais c’est bien évident que je me suis inspirée de choses que j’ai vécues. J’ai aimé avoir le loisir d’écrire sur les épreuves, la résilience, la reconstruction de quelqu’un, sa renaissance, et de pouvoir aller loin dans les émotions. »

Marie Gray est connue mondialement pour ses Histoires à faire rougir, qui se sont vendues à un million d’exemplaires.

Elle est aussi l’auteure de la série Baiser, qui s’est vendue à plus de 30 000 exemplaires.

EXTRAIT

« Quelques semaines avant le début du spectacle, en constatant qu’une certaine Jade Dupuis a l’intention de chanter Someone Like You, je vois rouge. Cette chanson m’appartient. La seule personne qui peut l’interpréter mieux que moi est Adele elle-même. Je réserve toujours cette pièce pour la fin de la soirée ; je l’utilise afin d’éblouir l’auditoire et le captiver totalement juste avant Just For Love, le clou du spectacle et la raison de ma présence régulière au Castel. C’est ma marque de commerce, en quelque sorte. Il n’est pas question que je laisse cette jeune insolente la chanter à ma place. »

— Marie Gray, Il était une voix