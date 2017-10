Du village à la montagne

Durant la période des couleurs, Val-David est l’une des destinations les plus agréables. Avant même d’avoir mis les pieds sur un sentier, on tombe sous le charme de cet authentique village de montagne, au cœur des Laurentides.

Les boutiques de plein air ou de vêtements, tout comme les bistros, créent une ambiance effervescente. On y déambule et on s’y attarde avec plaisir.

Rue de l’Église et ailleurs

Mes trois coups de cœur. Tout d’abord, le Magasin général pour ses mille et un accessoires de maison, dans une atmosphère conviviale. Ensuite, la chaleureuse boutique Roc & Ride, une halte incontournable pour les sports de montagne. Et finalement, l’Auberge du Vieux-Foyer pour son fameux brunch du dimanche et son grand bain à remous. Il faut réserver dans les deux cas.

Vers le sommet

Au parc régional de Val-David Val-­Morin, la balade la plus accessible et ­probablement la plus populaire consiste à marcher vers le sommet du mont Condor. Des sentiers longent des blocs erratiques et des parois d’escalade.

La randonnée d’environ une heure mène à deux points de vue, dont l’un avec un ­belvédère à 440 mètres d’altitude. On y aperçoit les montagnes des alentours et le village. Il y a toujours pas mal de monde, mais les randonneurs repartent après une pause, laissant ainsi la place à d’autres.

C’est habituellement là qu’on s’arrête pour manger une bouchée et savourer les ­couleurs.

Où loger ?

À la toute dernière minute, les ­disponibilités peuvent manquer à Val-­David pour un séjour. Si tel est le cas, loger à Sainte-Agathe-des-Monts demeure une possibilité à envisager, car c’est à seulement quelques kilomètres.

On a le choix parmi plusieurs auberges confortables, sans oublier les Chalets Lac à la Truite. Une autre option : l’Hôtel Super 8, les chambres étant simples, mais récentes et propres. Et ce n’est pas trop cher.

Repères

PARC RÉGIONAL DE VAL-DAVID ET VAL-MORIN

Accès en auto : A-15 Nord, sortie 76

Sentiers : 60 km

Chiens : autorisés si en laisse

Tarifs pour la marche : 8 $ par adulte, gratuit pour les enfants

www.parcregional.com

Chambre de commerce du Grand Sainte-Agathe : www.sainte-agathe.org

