Élections 2017: le bulletin de nos experts

ÉL a présenté beaucoup moins d’engagements. Rythme moins soutenu que la semaine dernière et moins bon contrôle de l’agenda. QC 21 avait un meilleur fil conducteur et était plus organisé autour du thème de la mobilité. Meilleure cohérence entre les différents engagements. DQ a enfin complété son équipe. On va enfin passer à autre chose. Quelques engagements intéressants, mais on aura malheureusement retenu sa sortie sur IKEA.