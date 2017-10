CARTER, André



La famille de André Carter a le regret d'annoncer son décès survenu des suites d'une longue maladie, le mardi 19 septembre 2017 à Montréal à l'âge de 70 ans. Fils de Mme Thérèse Morissette et de M. Noël Carter, il laisse dans le deuil sa conjointe Line Rouleau, ses frères: Richard et Pierre (Huguette Piché); ses neveux et nièces ainsi que d'autres parents et amis. La famille vous accueillera au complexe funéraireà 13h.