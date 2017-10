Finale du saut : Ellie Black rate le podium de peu

MONTRÉAL | Ellie Black est passée bien près d’obtenir une deuxième médaille aux Championnats du monde de gymnastique artistique, samedi, au Stade olympique de Montréal. La Canadienne a finalement dû se contenter du quatrième rang en finale du saut.

«J’étais déterminée à réaliser de bons sauts et à faire du mieux que je pouvais. C’était une finale très relevée et juste d’en faire partie était incroyable, a indiqué la Néo-Écossaise de 22 ans, qui a obtenu note cumulative de 14,416 pour ses deux sauts.

C’est la Russe Maria Paseka, quadruple médaillée olympique et championne du monde en titre à cet engin, qui a triomphé grâce un pointage de 14,850. L’Américaine Jade Carey (14,766 points) a fini deuxième devant la Suisse Giulia Steingruber (14,466 points).

«Il y avait des athlètes extraordinaires dans cette finale, des olympiennes et des médaillées en championnats du monde. Juste de compétitionner avec [l’Ouzbèke] Oksana Chusovitina est incroyable puisque c’est une véritable légende», a ajouté la Canadienne, médaillée d’argent vendredi au concours complet.

Âgée de 42 ans, Chusovitina, double médaillée olympique et 11 fois médaillée en championnats du monde, a fini tout juste derrière Black, au cinquième rang, avec une note de 14,366.

Également de la finale, la Britanno-Colombienne de 17 ans Shallon Olsen (14,233 points) s’est classée septième.

Dans la finale féminine aux barres asymétriques, c’est la Chinoise Yilin Fan qui a raflé l’or. La Russe Elena Eremina, déjà médaillée de bronze au concours complet, a terminé deuxième devant la Belge Nina Derwael.

Indélogeables

Du côté masculin, les champions du monde aux anneaux, au cheval d’arçons et au sol ont défendu leur titre avec succès.

Surnommé «The Lord of the Rings», le Grec Eleftherios Petrounias a mis la main sur un deuxième titre mondial aux anneaux. Également champion olympique à cet engin, il s’est imposé devant le Russe Denis Abiazin (15,333 points) et le Chinois Yang Liu (15,266 points) avec un pointage de 15,433.

Au cheval d’arçons, le Britannique Max Whitlock, quintuple médaillé olympique, a décroché l’or grâce à une note 15,411. Le Russe David Belyavskiy (15,100 points) et le Chinois Ruoteng Xiao (15,066 points) ont complété le podium.

Enfin, le Japonais Kenzo Shirai s’est imposé en finale au sol avec une marque de 15,633. Il s’agit d’un troisième titre mondial à cet appareil pour le gymnaste de 21 ans, qui avait remporté le bronze plus tôt en semaine au concours complet.

L’Israélien Artem Dolgopyat (14,533 points) a gagné la médaille d’argent et l’Américain Yul Moldauer (14,500 points), celle de bronze.