Depuis qu’il est enfant, Nicola-Frank Vachon a peur de la mort. Il raconte avoir déjà imaginé et vécu 10 000 morts dans sa vie. Avec Hypo, sa première œuvre pour le théâtre, le comédien a décidé d’extérioriser cette hypocondrie qui l’habite depuis toujours.

C’est le décès de Benoît Cliche, un collègue comédien, victime d’un cancer du cerveau, qui l’a amené à prendre la plume pour aborder cette peur.

« J’ai une tendance, depuis que je suis tout petit, à l’hypocondrie et à imaginer 10 000 façons de mourir. Ce décès a réveillé quelque chose qui est en moi depuis longtemps. Il m’a donné envie d’arrêter de juger cette partie de moi que j’ai toujours trouvée honteuse, plate et pas le fun », a-t-il laissé tomber, lors d’un entretien.

À l’affiche à Premier Acte, à partir de mardi, Hypo est un road movie théâtral qui raconte l’histoire d’un homme qui, après avoir appris qu’il va bientôt mourir, décide d’aller vivre la fin de sa vie en Islande. Une femme, mise sur sa route, acceptera de l’accompagner vers sa mort.

« Il y a des gens qui décident, lorsqu’ils apprennent qu’ils vont mourir, d’en faire le plus possible. Lui, il fait le contraire et décide de se dépouiller de tout et de tout quitter afin de faciliter son départ », a raconté Nicola-Frank Vachon.

Une première

Le comédien a choisi d’installer son histoire en Islande, un pays qui l’a marqué lors d’un séjour. Il décrit sa création, dans laquelle il joue, avec Mary-Lee Picknell, comme étant un huis clos qui se déroule dans le grand dehors.

« C’est un endroit qui ressemble un peu au début et à la fin des temps avec des volcans, des geysers et l’absence d’arbres. On dirait que nous sommes sur une autre planète et dans un entre-monde », a-t-il décrit.

Photo courtoisie, Nicola-Frank Vachon et Philip Larouche

Cette réflexion sur la peur de la mort a amené le comédien et photographe à découvrir beaucoup de choses.

« Toutes les peurs mènent vers cette peur de la fin et aussi celle de la peur de l’engagement. On veut tellement se protéger de la mort qu’on finit par se protéger de la vie et qu’on ne vit plus rien. On devient insensible à tout », a-t-il mentionné.

Nicola-Frank Vachon a déjà participé à l’écriture de créations collectives, mais c’est la première fois qu’il se lance pour toute une pièce.

« J’ai toujours aimé écrire, mais je n’ai jamais eu le guts et la présomption de vouloir, un jour, présenter quelque chose. C’est Mary-Lee Picknell qui m’a convaincu, à la dernière minute, de présenter ce projet, sinon il serait possiblement resté dans un tiroir », a-t-il dit, ajoutant qu’il avait apprécié cette aventure et qu’il pourrait y donner suite.

► Hypo est présenté du mercredi au samedi à 20 h du 10 au 28 octobre à Premier Acte.

Maestro en nomination

La version anglaise de la comédie Maestro, de l’auteur Claude Montminy, codirecteur du Nouveau théâtre de l’Île d’Orléans, est en nomination pour le prix Stage West Pechet Family, lors du gala Tom Hendry Awards, qui se déroulera le 29 octobre à Toronto. Il s’agit d’un prix décerné à la meilleure nouvelle comédie canadienne pour l’année 2017.