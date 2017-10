«Il y a toujours de la place pour des premières même à 32 ans» –Alex Ovechkin

WASHINGTON | En deux matchs, Alex Ovechkin a déjà dépassé le cinquième de sa production totale de buts de l’an passé où il n’avait déjoué les gardiens adverses qu’à 33 reprises après avoir connu précédemment trois saisons de plus de 50 buts.

Son deuxième tour du chapeau consécutif (une première en 100 ans dans la LNH), réalisé dès la période initiale avant de rajouter un quatrième but en deuxième, a certes prouvé qu’il n’avait rien perdu de sa touche magique.

«C’est très spécial de vivre une telle situation, a reconnu le capitaine des Capitals. J’imagine qu’il y a toujours de la place pour des premières, même à 32 ans.»

«Je pense plutôt que c’est une victoire d’équipe. Tout le monde y a contribué, de prétendre le Russe. Notre gardien [Braden Holtby] n’a donné aucune chance à l’adversaire de combler l’écart quand le pointage était 4 à 1.»

La belle histoire

Oveckhin était également très heureux pour son jeune coéquipier Nathan Walker, premier joueur originaire d’Australie à participer à un match de la LNH.

«C’est une rencontre dont il se souviendra toute sa vie, dit-il. Il y a de ces moments dans une carrière que vous n’oubliez jamais. Et je suis comblé pour lui.»

Walker, lui, était évidemment tout sourire dans le vestiaire des gagnants.

«Mes deux premières présences sur la patinoire ont été un peu difficiles, a dit l’attaquant de 23 ans, mais plus le match avançait, plus je me sentais à l’aise.»

Walker a inscrit le dernier but des Capitals en fin de deuxième période, mais ce n’est qu’en troisième qu’il en a été crédité. La reprise vidéo a finalement démontré qu’il avait fait dévier le tir de son coéquipier Devante Smith-Pelly.

«Ce but, c’est la cerise sur le gâteau, a-t-il avoué. Quand c’est arrivé, je ne savais pas si c’était la rondelle ou un bâton qui m’avait frappé...»

Trotz prend les deux points mais...

Si Barry Trotz avait évidemment des éloges à formuler à l’endroit de son capitaine, il n’était pas amplement satisfait à l’issue de cette victoire pourtant convaincante de ses Capitals.

«Quand Alex patine avec autant d’efficacité, il est redoutable comme il l’a démontré contre le Canadien, a expliqué l’entraîneur en chef des Capitals. Mais force est d’admettre que nous avons été brouillons en deuxième période et l’adversaire, n’eut été de la performance de notre gardien, aurait pu revenir dans la rencontre.»