«J’aurais aimé ça mourir avec mon mari»

« Parce que moi, c’est terrible encore, en tout cas. Avoir perdu mon mari... On s’aimait. C’était un amour vrai », raconte-t-elle, admettant pleurer régulièrement, malgré les 20 années qui se sont écoulées.

La dame de 84 ans, douce et discrète, a accepté de se livrer pour la première fois depuis cette journée fatidique, qui a changé le cours de sa vie il y a 20 ans.

Après, la femme n’a plus aucun souvenir. « Je ne me souviens de rien. Je ne me souviens pas d’avoir eu mal. Ça s’est fait vite », mentionne-t-elle.