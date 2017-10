Labeaume promet deux terrains de baseball synthétiques

Après avoir investi massivement dans les terrains de soccer et football puis dans plusieurs arénas, Régis Labeaume s’attaque au «parent pauvre» du sport à Québec : le baseball. Il promet deux nouveaux terrains synthétiques s’il est réélu.



Le maire sortant avait convoqué la presse, samedi matin, au domicile des Alouettes de Charlesbourg, le parc Henri-Casault, reconnu pour la piètre qualité de sa surface de jeu au sein de la Ligue de baseball Junior Élite. Il s’engage à doter cet équipement d’un terrain synthétique. Même promesse pour le parc Réal-Cloutier dans l’arrondissement de la Haute-Saint-Charles.



Il n’a toutefois pas chiffré les investissements requis – promettant de le faire d’ici la fin de la campagne – ni précisé l’échéancier de réalisation de ces deux projets, rappelant que tous ses engagements, en campagne électorale, seront réalisés ou entamés d’ici 60 mois. «Mais ça va presser, je pense», a-t-il observé.



L’intérêt pour le baseball avait diminué considérablement dans la foulée du départ des Expos, en 2004, mais le sport connaît un regain de popularité, ont signalé le maire et le conseiller Steeve Verret, précisant que le nombre d’inscriptions a doublé depuis 2012. En 2016, on recensait 2 171 jeunes joueurs sur le territoire de la Ville de Québec, sans compter les ligues adultes.



Heures d’utilisation en hausse



Un terrain synthétique permet d’augmenter l’utilisation de 50 % dans une saison, a également fait valoir Régis Labeaume. «On pense commencer à la mi-avril parce que c’est drainé. (Et) si t’arrives sur un terrain de baseball synthétique, ça va te donner le goût de jouer», a-t-il observé, rappelant qu’une telle surface réduit considérablement le risque de blessures.



«On va passer de 535 heures environ, qui se jouaient par année, à près de 750 et je pense qu’on est même capables de se rendre jusqu’à 900, a précisé le conseiller sortant du district de Saint-Rodrigue, Vincent Dufresne. Je pense que ça va faire bien des heureux, autant chez les Alouettes que chez les Condors Midget AAA mais surtout pour les jeunes qui sont dans l’association de baseball mineur», s’est-il félicité.



Les deux futures surfaces synthétiques s’ajouteront à celle du Stade Canac, le domicile des Capitales et des Diamants de Québec. Le stade sera prochainement recouvert d’un dôme pour permettre aux amateurs de baseball de pratiquer tout l’hiver. Les heures sont déjà «toutes réservées», a souligné le maire.



Une «excellente nouvelle» pour le baseball



L’homme de baseball Michel Laplante, qui milite depuis plusieurs années pour que la Ville investisse dans les surfaces synthétiques, s’est réjoui de l’engagement d’Équipe Labeaume.



«C’est une excellente nouvelle pour l’ensemble du baseball. Je pense que ça va être plus facile pour tout le monde. En 2017, c’est là qu’on est rendus. C’était pas beau la réputation de Casault lorsque les autres équipes venaient jouer. Avec tois synthétiques dans les prochaines années, incluant le stade municipal, j’imagine les tournois qu’on va pouvoir faire dans la région de Québec», a-t-il commenté en entrevue.