Laval domine encore à la maison

Le Rouge et Or de l’Université Laval a une fois de plus brillé en cross-country à l’occasion de son événement annuel sur les plaines d’Abraham, hier après-midi, raflant tout sur son passage.

Champions canadiens de la discipline, les hommes ont fait la leçon à leurs adversaires alors que la victoire de l’équipe féminine lui a permis d’enregistrer son meilleur résultat en sept ans.

Sur le plan individuel, Yves Sikubwabo (photo), du Rouge et Or, s’est imposé par 13 secondes d’avance sur son partenaire Dany Racine. La recrue Anne-Marie Comeau (photo) a confirmé son potentiel en l’emportant devant notamment sa coéquipière Aurélie Dubé-Lavoie, qui a fini troisième.

ROUGE ET OR

PHOTO COURTOISIE, ROUGE ET OR

Laval trône au sommet du classement national.