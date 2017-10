Le confort dans le Vieux-Québec

Profiter d’un hébergement de luxe à prix abordable, c’est possible aux Lofts du Trésor. Simplement parfait pour un séjour authentique dans un confort douillet. Photo courtoisie On séjourne dans le Vieux-Québec dans un loft design et spacieux aux Lofts du Trésor. L’immeuble de 1907, ­fraîchement rénové et situé au cœur de la vieille ville, promet des moments inoubliables. Quelle que soit l’unité choisie, on accède à une magnifique décoration qui suit les ­tendances en matière de design. On ­apprécie ces espaces confortables et épurés, baignés d’une lumière naturelle, d’une grande propreté où l’on a centré les efforts sur les détails comme le bâtiment et l’architecture.

Photo courtoisie Planchers en verre

La décoration reste ­minimaliste, avec peu de couleurs de manière à miser sur les gris ou blancs qui prévalent. On note un effort rigoureux porté à la conservation d’éléments d’origine comme les briques et les pierres imparfaites, pleines d’authenticité. Des planchers de pistes de danse en verre givré de l’ancien bar qui s’y trouvait ont même été récupérés. Ils ont été intégrés dans un des murs, dans la chambre avec les lits superposés. Original ! Pour une nuit confortable et, ­pourquoi pas, luxueuse, on s’y arrête. Photo courtoisie Beaucoup d'espace

Les lofts proposent une ou deux chambres avec un ou deux grands lits. Des lits superposés permettent d’accueillir jusqu’à six invités. Les lofts sont spacieux et sans encombrement. On accède à une cuisine parfaitement équipée pour la préparation des repas. La salle à manger, toujours contemporaine, est épurée avec sa table et ses chaises ou son coin-repas avec ses tabourets au comptoir. On relaxe au salon bien campé dans le fauteuil devant la télévision (DVD disponible). Bref, on en profite aux Lofts du Trésor. Photo courtoisie