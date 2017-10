Le Drakkar manque d’énergie en Abitibi

Impliqués dans une troisième partie en moins de 48 heures, les matelots du navire ont bien amorcé la rencontre et ont été dans le coup durant la première période qui s’est soldée par un pointage de 0-0.

Les locaux ont sonné la charge au deuxième engagement avec les deux buts de la période (Tommy Beaudoin et Rafael Harvey-Pinard) et un bombardement en règle de 20 lancers en direction du gardien de but Antoine Samuel.