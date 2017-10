Le fantôme de l’opéra : une belle réussite

Vingt ans et des poussières, un peu comme dans les Trois mousquetaires, nous assistions à la représentation du fantôme de l’opéra. Vendredi soir, dans le même lieu, la nouvelle adaptation du maître de tout Broadway Andrew Lloyd Weber prenait ses assises jusqu’au 15 octobre. Tiré du roman de Gaston Leroux, Le fantôme de l’opéra est un suspense, une histoire d’amour parfois tragique, sans oublier une célébration de la musique.

Une superbe mise en scène



Oui, l’énorme chandelier est bien là, tout comme les décors majestueux qui évoquent le Palais Garnier des années 1900, et les catacombes de Paris. Toute l’intelligence du metteur en scène réside dans le fait que cette nouvelle production est restée fidèle au texte. Usant des subterfuges de bons vieux romans policiers, ce qui tient le spectateur en haleine, l’acte 1 nous fait découvrir quelques marchands d’art peu scrupuleux, une cantatrice qui chante faux Carlotta Giudicelli (Trista Moldovan), et bien entendu, celle qui deviendra la muse du fantôme : Christine Daaé ( Eva Tavares). Celui qui hante les lieux est campé à merveille par Derrick Davis. Machiavélique à souhait, torturé par son art, il en impose avec justesse et intelligence. Dans un décor somptueux, où les changements se font en un clin d’œil, le spectateur, même s’il n’est pas familier avec le genre opéra/comédie musicale, ne perd jamais le fil de l’intrigue. Les voix sont à la hauteur, bien que parfois le texte se perde un peu. Il faudra y remédier.

Parsemée de quelques touches d’humour, cette nouvelle mouture du fantôme est une belle réussite soignée.

Jusqu’au 15 octobre. À la salle Wilfrid-Pelletier.